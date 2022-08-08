Автомобили Haval и Exeed в России стали дороже в августе 2022 года

Китайские автопроизводители пересмотрели рублевые цены на свои модели, которые стали дороже для покупателя.

Haval распродала свои дорестайлинговые кроссоверы F7 и F7x, и теперь эти модели стали дороже для россиян на 110-130 тыс. рублей.

Внедорожник Haval H9 теперь больше не предлагается в базовой комплектации Comfort, а следующая версия модели предлагается сразу на 200 тыс. рублей дороже.

Кроссоверы китайской марки Exeed лишились большого дисконта. В компании было принято решение уменьшить размер дисконта на 10-30 тысяч рублей. При этом в дилерских центрах на Exeed стали предлагать более выгодные спецпредложения.

Сейчас дорестайлинговые Haval F7 и F7x не доступны на официальном сайте компании, так как их распродали, и теперь популярные кроссоверы предлагаются от 2 569 000 рублей.

За счет отсутствия базовой версии у Haval H9, модель стразу стала дороже на 200 тыс. рублей и теперь ее предлагают от 4 599 000 до 4 799 000 рублей.

Цены на Haval Jolion и Dargo в августе не менялись.