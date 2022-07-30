Уже в понедельник прайсы LADA Largus могут изменится в большую сторону.

Официально о повышении цен АвтоВАЗ не сообщал, об этом стало известно из сообщества «НОВАЯ LADA ТОЛЬЯТТИ» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник сообщает, что автоконцерн АВТОВАЗ намерен поднять цены на автомобили LADA Largus c 1 августа 2022 года, когда автомобиль станет дороже на 65 тыс. рублей.

В результате универсал обойдется от 1 300 900 рублей, кросс-версия будет оценена в 1 443 900 рублей, а фургон обойдется в 1 301 900 рублей. Будут ли дороже другие автомобили отечественной марки, пока неизвестно.