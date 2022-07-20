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Автоконцерн АВТОВАЗ выпустит ограниченную партию модели LADA Largus

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Российский автогигант постепенно перезапускает производство автомобилей.

Ранее на заводе компании стали выпускать LADA Granta и LADA Niva Legend, и теперь готовится к выпуску LADA Largus.

Все эти автомобили возвращаются на конвейер в упрощенных комплектациях без критически важных импортных комплектующих.

Как выяснилось, автоконцерн АВТОВАЗ выпустит ограниченную партию модели LADA Largus, в которой будет насчитываться не мене 1,8 тыс. единиц.

Первые экземпляры автомобиля будут выпущены уже в конце недели, и пока производится сварка и окраска их кузовов. Когда именно планируется полноценное возобновление производства Ларгуса, а также когда они поступят в продажу, в компании не сообщают.

В следующем месяце запланировано возобновление производство внедорожника Niva Travel, а вот когда начнут выпускать LADA Vesta, пока неизвестно. Предположительно это случится в следующем году.

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