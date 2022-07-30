Китайская компания Great Wall регулярно патентует внешность своих автомобилей.

Очередной моделью, которая появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) стала Haval H6S.

Haval запатентовал в России купе-кроссовер Haval H6S, при этом в самой компании о появлении автомобиля в стране не рассказывали.

Этот автомобиль был представлен в прошлом году. На китайском рынке он представлен в обычной и гибридной версиях.

В первом случае кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем с отдачей 211 л.с., а во втором силовой установкой с бензиновым и электрическим двигателем мощностью 243 л.с.