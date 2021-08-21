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Новый кроссовер Haval H6 получил купеобразную гибридную версию

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Китайский бренд Haval скоро представит новую модификацию кроссовера H6, который является одним из самых продаваемых на рынке в модельном ряду марки.

Новинка уже не раз была замечена во время тестирования, а теперь появились новые фото и подробности.

Как стало известно, новая версия будет серьезно отличаться от обычного кроссовера не только купеобразным силуэтом, но и наличием спортивного дизайна, а еще кроссовер оборудуют гибридной силовой установкой.

Новый кроссовер Haval H6 получил купеобразную гибридную версию

Основой для кроссовера стала платформа Great Wall L.E.M.O.N, на которой также построены модели H6 и Big Dog.

Силовая установка будет состоять из 1,5-литрового мотора и электродвигателя. Ее мощность составит 154 л.с., а расход топлива будет около 5 литров на 100 км пути.

Есть также информация, что помимо гибридной установки предложат и обычный ДВС, но подробностей об этом пока нет.

Новый кроссовер Haval H6 получил купеобразную гибридную версию Новый кроссовер Haval H6 получил купеобразную гибридную версию Новый кроссовер Haval H6 получил купеобразную гибридную версию

haval Haval H6
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