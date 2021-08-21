Новый кроссовер Haval H6 получил купеобразную гибридную версию

Китайский бренд Haval скоро представит новую модификацию кроссовера H6, который является одним из самых продаваемых на рынке в модельном ряду марки.

Новинка уже не раз была замечена во время тестирования, а теперь появились новые фото и подробности.

Как стало известно, новая версия будет серьезно отличаться от обычного кроссовера не только купеобразным силуэтом, но и наличием спортивного дизайна, а еще кроссовер оборудуют гибридной силовой установкой.

Основой для кроссовера стала платформа Great Wall L.E.M.O.N, на которой также построены модели H6 и Big Dog.

Силовая установка будет состоять из 1,5-литрового мотора и электродвигателя. Ее мощность составит 154 л.с., а расход топлива будет около 5 литров на 100 км пути.

Есть также информация, что помимо гибридной установки предложат и обычный ДВС, но подробностей об этом пока нет.