Гражданам РФ уточнили, какие автомобили можно купить по госпрограмме со скидкой

Недавно стало известно о запуске программы льготного кредитования и лизинга.

Программа запущена Минпроторгом РФ и на все было выделено 20,7 млрд рублей.

По предварительным оценкам, в рамках госпрограммы будет продано не менее 50 тыс. автомобилей по программе льготного кредитования и более 25 тыс. в рамках лизинга.

Официально объявлено, что в рамках господдержки можно купить автомобили марок УАЗ, ГАЗ и LADA, а их стоимость не должна превышать 2 млн рублей.

К тому же под программу попали и электрокары Evolute, но они станут доступны для покупки только осенью, и если программа не исчерпает свой лимит, то она позволит сэкономить желающим купить Evolute 35%.

Журналисты AutoNews уточнили, какие автомобили можно купить по госпрограмме со скидкой.

Так, выяснилось, что среди машин ГАЗ возможно использование только лизинга, так как компания занимается выпуском коммерческих машин.

Что касается УАЗа, то под программу попали все автомобили компании, включая «Буханку». Что касается АвтоВАЗа, то в рамках господдержки можно приобрести любую Ладу 2022, выпущенную после 1 июня, кроме LADA Largus.