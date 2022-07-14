Однако теперь программы поддержки авторынка созданы на новых условиях, тогда как список машин, доступных по программам немного изменился.

Минпроторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга. В правительстве выделили 10,2 млрд рублей на льготное кредитование и 4,9 млрд рублей на лизинг.

Скидка на машины по льготному кредитованию теперь составляет 20% и 25% для жителей Дальнего Востока. К тому же приняли решение увеличить и максимальную стоимость автомобиля до 2 млн рублей против 1,5 млн ранее.

В списке автомобилей, доступных для покупки с использованием госпрограмм, то среди них оказались модели LADA, УАЗ и ГАЗ. Китайская Haval в этом списке отсутствует, так как предприятие не получило достаточное количество баллов по локализации автомобильных компонентов.

Отдельно стоит отметить и то, что в сентябре запустят продажи российского электрокара Evolute. Если к тому времени госпрограмма не исчерпает выделенные средства, то электромобиль можно будет купить с повышенной скидкой до 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Льготный лизинг предполагает скидку 10% от стоимости, но не более 500 тыс. рублей и распространяется на «УАЗ», LADA, «ГАЗ», «КАМАЗ», «Урал».