В сети снова появилась информация относительно возобновления производства внедорожников LADA Niva Legend.

Ранее появились разные данные, в том числе и информация о том, что автомобили не будут производить из-за нехватки определенных комплектующих.

На этот раз в паблике Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» написали, что производство внедорожников LADA Niva Legend перезапустят до 15 июля 2022 года.

При этом точную дату запуска пока не озвучили, но как уже было известно ранее, подготовка к перезапуску уже ведется. Инсайдеры сообщили, что только на прошлой неделе было собрано 340 кузовов на линии сварки.

Среди них 100 кузовов успели окрасить и подготовить к финишной сборке на сборочной линии.

Напомним, что под перезапуском производства подразумевается запуск производства автомобилей в упрощенных комплектациях без критически важных импортных компонентов, а именно системы ABS, возможно подушек безопасности и системы Эра Глонасс.