LADA Niva Legend также, как и Гранта должна получить упрощенную версию.

Ранее уже сообщалось, что производство внедорожников может стартовать уже в июле, но похоже выпуск может не возобновится.

Как сообщил источник Telegram-канала «Русский автомобиль», производству моделей LADA Niva Legend может помешать нехватка ремней безопасности.

Запасов ремней безопасности на заводе не много. АвтоВАЗ смог найти поставщика ремней в Китае, но как сообщается, у компании появились проблемы с закупкой.

Тем не менее источник сообщает, что подготовка к перезапуску линии сборки внедорожника уже стартовала. По предварительным данным, первые упрощенные Niva начнут собирать в середине месяца.

Следом за Niva Legend запустят сборку LADA Niva Travel, что должно произойти в августе.