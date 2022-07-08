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Производству моделей LADA Niva Legend может помешать нехватка ремней безопасности

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LADA Niva Legend также, как и Гранта должна получить упрощенную версию.

Ранее уже сообщалось, что производство внедорожников может стартовать уже в июле, но похоже выпуск может не возобновится.

Как сообщил источник Telegram-канала «Русский автомобиль», производству моделей LADA Niva Legend может помешать нехватка ремней безопасности.

Запасов ремней безопасности на заводе не много. АвтоВАЗ смог найти поставщика ремней в Китае, но как сообщается, у компании появились проблемы с закупкой.

Тем не менее источник сообщает, что подготовка к перезапуску линии сборки внедорожника уже стартовала. По предварительным данным, первые упрощенные Niva начнут собирать в середине месяца.

Следом за Niva Legend запустят сборку LADA Niva Travel, что должно произойти в августе.

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