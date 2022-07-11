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Автоэксперт Ларин сообщил о снижении цен на автомобили в РФ до уровня февраля 2022 года

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Эксперт заявил, что на рынке стоимость автомобилей вернулась на уровень цен в феврале.

По мнению специалиста по подбору автомобилей Владимира Ларина, стоимость машин снова вернулась на уровень февраля в связи со снижением спроса на них.

В беседе с URA.RU эксперт сказал, что в основном цены упали на подержанные машины, тогда как на новые авто стоимость снизилась незначительно.

«Цены на автомобили чуть снизились, по сравнению с весной на уровень февраля. Потому что кредиты дорогие, никто машины не берет. Соответственно тем, кто их продает, приходится снижать цену. В основном это касается б/у машин», — сообщил Владимир Ларин.

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