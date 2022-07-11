Эксперты: продажи новых автомобилей на рынке РФ упадут на 23% в 2022 году

Специалисты прогнозируют, что автомобильный рынок в России снизится почти на четверть по итогам 2022 года.

Такой прогноз дали специалисты компании «Технологии доверия». Стоит отметить, что эта компания ранее входила в международную аудиторскую сеть PwC, при этом в России она продолжила свою работу.

Как пишет ТАСС, эксперты спрогнозировали падение продаж новых автомобилей в стране на 23%.

Причин снижения объем продаж несколько – это и сбои в поставках комплектующих, и не растущая платежеспособность населения, и высокая стоимость маши.

Худшим сценарием будет падение авторынка на 50%, если усилится санкционное давление, будет наблюдаться массовый уход брендов и сокращаться импорт.

«Автомобильный рынок России сегодня переживает структурную перестройку по всем направлениям — производство, импорт, сервис, финансовые услуги. В ближайшее время потребителю придется оперативно адаптироваться к новой реальности, и государственные меры стимулирования рынка помогут смягчить этот переход», — цитирует ТАСС слова директора автомобильной практики компании «Технологии доверия» Виктории Синичкиной.