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Компания Lexus перестала принимать заказы на новые Lexus LX и NX в Японии

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Руководство компании решило приостановить прием заказов на автомобили по причине высокого спроса на них.

Такое решение было принято на рынке Японии, где время ожидания автомобилей уже достигает 4 лет.

В частности, такой показатель у внедорожников LX нового поколения, тогда как покупатели NX будут ожидать машину минимум один год.

Производитель не может выпускать большие объемы автомобилей, поэтому было принято решение временно прекратить прием заказов. Для покупки модели снова станут доступны, когда будут выполнены уже существующие заказы.

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