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Очередь желающих купить новый внедорожник Lexus LX в Японии достигла 4 лет

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Lexus LX нового поколения тоже оказался очень востребованным, и за ним, как и на Toyota Land Cruiser 300, уже выстроилась очередь.
Как стало известно, что очередь желающих купить новый внедорожник Lexus LX в Японии достигла уже 4 лет, причем такой ажиотаж наблюдается даже несмотря на цену.

В Японии внедорожник продают по цене 12,5 млн иен, а это около 8,4 млн рублей. В продаже новый Lexus LX появился с 12 января.

Его предлагают в трех версиях: LX600, LX600 Executive и LX600 Offroad.

С 1 февраля 2022 года в РФ стартовал прием заказов на внедорожник Lexus LX нового поколения

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