Автомобиль нового поколения появился на российском рынке в бензиновой и дизельной версиях.

Его начали продавать в шести комплектациях по цене от 8 522 000 рублей, тогда как самая дорогая комплектация будет доступна за 10 979 000 рублей.

С 1 февраля 2022 года в РФ стартовал прием заказов на внедорожник Lexus LX нового поколения, который можно приобрести с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 400 л.с.и 650 Нм, либо с 3,3-литровым дизельным агрегатом с такой же мощностью.

В качестве трансмиссии предлагается десятискоростная коробка передач. Для разгона до 100 км/ч кроссоверу потребуется 6,8 секунды.

От предшественника новый Lexus LX отличается внешностью и изменениями в салоне, где появился двойной экран с дисплеями диагональю 12,3 и 7,0 дюйма, расположенными сверху и снизу соответственно.

Мультимедийная система имеет поддержку смартфонов, а еще покупателю предложат аудиосистему Mark Levinson Premium Surround с 25 динамиками.

Среди особенностей стоит отметить еще и переключатель старт-стоп с функцией аутентификации по отпечатку пальца и сохранением основным настроек для каждого пользователя.

Кроме этого, кроссовер получил множество современных системы безопасности и помощи водителю, а также новое поколение комплекса систем активной безопасности Lexus Safety System+.