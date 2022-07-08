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TESLA установила рекорд по продажам китайских электромобилей в июне 2022 года

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Американский производитель электрокаров сообщил о рекордных продажах автомобилей, собранных на китайском предприятии.

Рекордными стали показатели за прошлый месяц, когда объемы выпущенных машин составили 78 906 штук.

Все они были проданы, причем большая часть на местном рынке и только около тысячи экземпляров были отправлены на экспорт.

В мае в Китае было продано 32 165 электрокаров и 22 340 автомобилей отправили на экспорт.

 

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