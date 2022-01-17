Автозавод компании Tesla в Шанхае производит 1 электромобиль за 38 секунд

Скорость производства поражает, причем компания намерена наращивать выпуск автомобилей.

Автомобильный завод Tesla в Шанхае оказался самым мощным предприятием американской компании, он сейчас каждые 34 секунды выпускает Tesla Model Y, а на сборку недорогой Tesla Model 3 тратится около 55 секунд.

Tesla в Китае опубликовала 10-минтутный ролик, в котором рассказала про завод в Шанхае.

В среднем в Шанхае каждые 38 секунд сходит с конвейерной линии новый электрокар, такой показатель рассчитывали без выходного и круглосуточного производства.

Tesla сейчас расширяет Шанхайскую гигафабрику, которая после сдачи станет в два раза больше чем сейчас и сможет выпускать еще больше автомобилей в год.

Только в прошлом году Tesla в Китае произвела более половины всех поставляемых авто компании на глобальный рынок.