Главная » Новости

Автозавод компании Tesla в Шанхае производит 1 электромобиль за 38 секунд

Просмотров 37 Опубликовано Обновлено

Скорость производства поражает, причем компания намерена наращивать выпуск автомобилей.
Автомобильный завод Tesla в Шанхае оказался самым мощным предприятием американской компании, он сейчас каждые 34 секунды выпускает Tesla Model Y, а на сборку недорогой Tesla Model 3 тратится около 55 секунд.

Tesla в Китае опубликовала 10-минтутный ролик, в котором рассказала про завод в Шанхае.

В среднем в Шанхае каждые 38 секунд сходит с конвейерной линии новый электрокар, такой показатель рассчитывали без выходного и круглосуточного производства.

Tesla сейчас расширяет Шанхайскую гигафабрику, которая после сдачи станет в два раза больше чем сейчас и сможет выпускать еще больше автомобилей в год.

Только в прошлом году Tesla в Китае произвела более половины всех поставляемых авто компании на глобальный рынок.

tesla
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО