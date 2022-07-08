Автоэксперты рассказали, во сколько оценят новые модели «Москвича»

Автомобили под возрожденной маркой «Москвич» должны получить ценник меньше, чем у иностранных конкурентов.

Так считают автомобильные эксперты, опрошенные «Известиями». По их подсчетам, минимальная стоимость нового «Москвича» составит 1,4 миллиона рублей.

Уже в этом году на заводе в Москве должны начать производство этих автомобилей и уже известно, что это будут модели китайской компании.

По мнению Игоря Моржаретто, стоимость автомобилей в начальных комплектациях будет от 1,5 до 2,0 млн рублей, а вот независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев прогнозирует стоимость машин будет начинаться от 1,4 млн рублей.

Ранее уже сообщалось, что для начала на предприятии организуют крупноузловую сборку иномарок под российским брендом.

Среди них будут кроссоверы и один седан. Предполагается, что речь идет о моделях марки JAC, но официально информация не подтверждена.