Москва и ПАО «КАМАЗ» начали разрабатывать платформу для электромобилей

До конца года начнется выпуск новых автомобилей под возрождённым брендом «Москвич».

Недавно были продемонстрированы на изображениях эти модели, а также раскрыты производственные планы предприятия на ближайшие два года.

Стало еще известно, что одновременно с запуском производства начнется разработка платформы для электрических авто «Москвич».

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду сказал, что на первом этапе производства будет происходить крупноузловая сборка авто с комплектующих, полученных из дружественных стран.

На втором этапе будет проводится более глубокая локализация, и параллельно с этим будет вестись создание собственной платформы для электрокаров для «Москвичей».

Об этом Собянин сказал при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «Камаз».