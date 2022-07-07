Москва и ПАО «КАМАЗ» начали разрабатывать платформу для электромобилей

До конца года начнется выпуск новых автомобилей под возрождённым брендом «Москвич».
Недавно были продемонстрированы на изображениях эти модели, а также раскрыты производственные планы предприятия на ближайшие два года.
Стало еще известно, что одновременно с запуском производства начнется разработка платформы для электрических авто «Москвич».
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду сказал, что на первом этапе производства будет происходить крупноузловая сборка авто с комплектующих, полученных из дружественных стран.
На втором этапе будет проводится более глубокая локализация, и параллельно с этим будет вестись создание собственной платформы для электрокаров для «Москвичей».
Об этом Собянин сказал при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «Камаз».