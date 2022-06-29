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Дилеры не справляются со спросом в РФ на упрощенную LADA Granta Classic ’22 в июне 2022 года

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Еще до начала продаж упрощенной Гранты, многие сомневались в ее успехе на автомобильном рынке.

Однако, как показывают продажи, спрос на автомобиль оказался достаточно высоким.

Некоторые дилеры и вовсе прогнозируют, что скоро спрос на LADA Granta Classic ’22 без подушек безопасности достигнет уровня продаж Granta в начальной комплектации Classic.

В первую неделю с момента старта продаж упрощенная Гранта была продана в количестве всего 55 экземпляров, но уже в период с 23 по 28 июня россияне купили еще 211 таких машин.

То есть объемы продаж увеличились почти в три раза. По словам автодилеров, они не могут удовлетворить тот спрос, который сейчас наблюдается на модель.

Они прогнозируют, что уже к концу года спрос достигнет уровня продаж предыдущей доступной комплектации модели.

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Источник

Tvoe-avto.com
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