АВТОВАЗ может возобновить сборку LADA Niva Legend и Largus уже в середине июля

АвтоВАЗ постепенно решает вопросы с возобновлением производства своих автомобилей.

Так, на конвейер вернулась Гранта, правда в упрощенном варианте. На очереди и другие автомобили, в числе которых LADA Niva Legend и Largus.

Согласно неофициальным данным, эти модели снова начнут выпускать уже в следующем месяце. Такая информация появилась в сообществе «Типичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника, возобновится производство уже в середине июля.

По предварительным данным, внедорожник также, как и Гранта, получит упрощенную версию. LADA Largus тоже не получит некоторые системы и опции, а его производство должны начать в последнюю неделю июля.