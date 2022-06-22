Водителям в РФ озвучили цены на иномарки в случае отмены пошлины на ввоз автомашин

Автомобилистам рассказали, во сколько обойдутся автомобили, если таможенные пошлины отменят.

Недавно сообщалось, что предложение отменить или снизить таможенные пошлины поступило от депутатов ЛДПР. Более подробно об этом можно ознакомится по ссылке.

Теперь же журналисты 74.ru решили выяснить, по какой цене могут предлагаться машины, если пошлины отменят. В качестве примера привели стоимость нескольких моделей.

Журналисты сделали сравнении стоимости автомобилей в России и за границей, и рассказали о стоимости их растаможки.

Например, Mitsubishi Pajero Sport в версии с 2,4-литровым ДВС оценен в Таиланде в 2,24 млн рублей, а в России стоимость такой модификации начинается от 4,3 млн рублей.

При этом размер пошлины в этом случаев составляет 1 084 000 рублей. KIA K5 с двухлитровым ДВС в Южной Корее оценен от 1 150 000 млн рублей против 2 735 000 рублей в России, а вариант с 1,6-литровым двигателем предлагается за 936 000 рублей против 1 960 000 на российском рынке.

Таможенные пошлины в этих случаях составляют 650 и 452 тыс. рублей. Toyota Corolla в ОАЭ оценена в 1 348 000 рублей за версию с 1,6 литровым двигателем, а в России – 1 955 000 рублей. Размер таможенной пошлины в этом случае составляет 656 000 рублей.