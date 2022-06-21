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Депутаты ЛДПР предлагают отменить таможенные пошлины на автомобили в РФ

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Депутаты считают, что таким образом можно снизить стоимость автомобилей и конечно же ликвидировать дефицит.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают отменить таможенные пошлины в РФ, причем сделать это предложили не на постоянно основе, а до 1 января 2024 года.

Такой шаг позволит снизить ликвидировать дефицит, а заодно и снизить цены на автомобили. Чтобы не столкнутся с перенасыщением рынка депутаты придумали три ограничения.

Все они направлены на то, чтобы один человек мог ввести в страну не более 3 автомобилей за год. Также машина должна быть не старше 10 лет и не дороже 10 млн рублей.

Считается, в России вряд ли полностью отменят таможенные пошлины, поэтому предлагается хотя бы снизить пошлины или ввести льготную ставку 5%.

Еще одним вариантом является создание перечня автомобилей, которые можно ввозить в страну на льготных условиях.

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