Компания Haval увеличит объемы производства и уровень локализации в РФ

Китайская компания серьезно относится к российском рынку и не намерена отказываться от возможности занять неплохую долю на нем.

Для этого Haval уже запустила производство своих моделей на предприятии в Тульской области, и в планах на будущее только наращивать объемы производства.

Помимо этого, руководство бренда намерено увеличивать долю комплектующих в машинах российского происхождения.

О планах увеличивать объемы производства и уровень локализации рассказал в рамках ПМЭФ глава Минпроторга Денис Мантуров.

Он добавил, что новые версии начнут появляться в продаже по мере обновления модельного ряда.