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Пресса США предрекла автопрому России возвращение в XX век

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Американские журналисты обратили внимание на запуск в России производства упрощенных автомобилей.

Журнал CarScoops.com опубликовал на этот счет статью, отметив, что санкции против России сильно ударили по российскому автопрому.

В свою очередь журналисты из NBC News, отметили, что отказ от современных систем безопасности и снижение уровня экологичности к стандартам 1996 года это «ретроградный шаг» для страны.

Еще там добавили, что выпуск упрощенных Грант это вынужденная мера, но не согласились с использованием в ней двигателя более низкого экологического класса.

В Autoblog констатировали, что выпуск машин без импортных компонентов довольно сложный.

Впрочем, Granta Classic будет не единственной моделью на рынке, которая вышла в упрощенном варианте, ведь за ней скоро последуют и другие модели бренда, а также коммерческий транспорт, автобусы и грузовики.

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