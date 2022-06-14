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Водителям в РФ перечислили пять правил защиты автомобиля от угона

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Российским автомобилистом рассказали, что нужно знать, чтобы защитить свою машину от угона.

Также специалисты дали советы, как сделать так, чтобы угонщики подумали, стоит ли связываться с вашим автомобилем. Одно из перечисленных правил, это использование в салоне мигающих светодиодов или наклеек, которые создадут видимость наличия в машине серьезной сигнализации.

В результате злоумышленник может задуматься, стоит ли угонять такой автомобиль. Еще одним правилом является слежение на своей личной информацией, а именно данных о VIN или других.

Такую информацию не стоит озвучивать по телефону. К тому же специалисты говорят о том, что стоит внимательно относиться к людям, которые проявляют повышенный интерес к авто, так как они могут представиться сотрудником, взять ключ и якобы отогнать машину на мойку, но на самом деле уехать в неизвестном направлении.

Еще важно знать, что жизнь автоугонщикам облегчает наличие в автомобиле системы бесключевого доступа, от которой лучше отказаться.

Еще статистика показывает, что легковушки с автоматической КП или вариатором воруют чаще, и это нужно взять на заметку. Ну и наконец, защититься от угона можно с помощью индивидуальности, вроде приметной аэрографии.

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