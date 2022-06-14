Водителям в РФ перечислили пять правил защиты автомобиля от угона

Российским автомобилистом рассказали, что нужно знать, чтобы защитить свою машину от угона.

Также специалисты дали советы, как сделать так, чтобы угонщики подумали, стоит ли связываться с вашим автомобилем. Одно из перечисленных правил, это использование в салоне мигающих светодиодов или наклеек, которые создадут видимость наличия в машине серьезной сигнализации.

В результате злоумышленник может задуматься, стоит ли угонять такой автомобиль. Еще одним правилом является слежение на своей личной информацией, а именно данных о VIN или других.

Такую информацию не стоит озвучивать по телефону. К тому же специалисты говорят о том, что стоит внимательно относиться к людям, которые проявляют повышенный интерес к авто, так как они могут представиться сотрудником, взять ключ и якобы отогнать машину на мойку, но на самом деле уехать в неизвестном направлении.

Еще важно знать, что жизнь автоугонщикам облегчает наличие в автомобиле системы бесключевого доступа, от которой лучше отказаться.

Еще статистика показывает, что легковушки с автоматической КП или вариатором воруют чаще, и это нужно взять на заметку. Ну и наконец, защититься от угона можно с помощью индивидуальности, вроде приметной аэрографии.