Главная » Новости

Автоэксперт Урюков озвучил лучшие способы защиты автомобиля от угона в 2022 году

Просмотров 33 Опубликовано Обновлено

В сложившихся условиях с дефицитом автомобилей и комплектующих к ним, ожидается, что будет наблюдаться всплеск угонов.
В связи с этим россиянам рекомендуют максимально защитить машину от угона. Между тем, заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков перечислил три наиболее эффективных способа защиты автомобиля от угона в 2022 году.

Общаясь с журналистами «Вечерней Москвы», специалист рассказал, что лучшим способом от угона авто является установка механического блокиратора на руль или подключение GPS-трекера или иного устройства, которое поможет найти местоположение ТС. Наряду с этим было отмечено, что на 100% защитится от угона автомобиля нельзя, но снизить вероятность все же можно.

«Это давно известная истина: если заранее запрограммирована охота за конкретным экземпляром, его рано или поздно угонят любым из доступных способов. Найдут слабое место и осуществят задуманное», — говорит Юрий Урюков.

Несмотря на это, специалист говорит, что наиболее эффективным способом защиты является целый комплекс мер, включая страховку, электронные и механические средства защиты.

Водителям в РФ перечислили 5 способов защитить автомобиль от угонщиков в 2022 году

Модели Lexus ES и Lexus RX страховщики признали самыми защищенными от угона

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО