Автоэксперт Урюков озвучил лучшие способы защиты автомобиля от угона в 2022 году

В сложившихся условиях с дефицитом автомобилей и комплектующих к ним, ожидается, что будет наблюдаться всплеск угонов.

В связи с этим россиянам рекомендуют максимально защитить машину от угона. Между тем, заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков перечислил три наиболее эффективных способа защиты автомобиля от угона в 2022 году.

Общаясь с журналистами «Вечерней Москвы», специалист рассказал, что лучшим способом от угона авто является установка механического блокиратора на руль или подключение GPS-трекера или иного устройства, которое поможет найти местоположение ТС. Наряду с этим было отмечено, что на 100% защитится от угона автомобиля нельзя, но снизить вероятность все же можно.

«Это давно известная истина: если заранее запрограммирована охота за конкретным экземпляром, его рано или поздно угонят любым из доступных способов. Найдут слабое место и осуществят задуманное», — говорит Юрий Урюков.

Несмотря на это, специалист говорит, что наиболее эффективным способом защиты является целый комплекс мер, включая страховку, электронные и механические средства защиты.