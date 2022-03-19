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Водителям в РФ перечислили 5 способов защитить автомобиль от угонщиков в 2022 году

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Угоны современных автомобилей стали уже не таким простым делом, как было ранее.
Но даже несмотря на то, что для угонов требуются сложные системы и приспособления, угонщики продолжают красть машины. К тому же в условиях дефицита автозапчастей в России ожидают всплеск числа угонов авто, поэтому вопрос о защите автомобиля от угонщиков становится актуальным.

Эксперты Autonews.ru перечислили способы, которые могут защитить машину от угона в 2022 году. Первым делом, специалисты рекомендуют не экономить на противоугонной системе, которую преступники хоть и могут взламывать, тем не менее на моделях Kia Rio, Hyundai Solaris и подобным, ее наличие может спугнуть угонщиков, которые лучше выберут менее надежно защищённый автомобиль. Напомнили эксперты и за систему ЭраГлонасс, которой можно воспользоваться, если кража машины происходит прямо на дороге.

Среди простых способов защиты назвали парковку авто в гараже, на закрытой охраняемой территории, либо на подземном паркинге. Не лишним будет обезопасится, оформив полис каско, который позволит в случае кражи вернуть всю стоимость машины.

Ни в коем случае не стоит забывать ключи в машине, даже если автомобилист решил покинуть салон не несколько секунд. Оставляя машину на парковке рекомендуют всегда проверять, закрыты ли двери и нет ли щелей в окнах. Ну и наконец, эксперты рекомендуют не оставлять ключи на видном месте, ведь по статистике угон нередко совершают преступники, которые заранее знали, где находятся ключи.

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