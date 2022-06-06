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Автоэксперт Гришин посоветовал продавать автомобили после ДТП, пожара или при износе ДВС

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Автомобильный эксперт рассказал, в каких случаях лучше всего избавиться от автомобиля.
В частности, аналитик автомобильного портала «Дром» Алексей Гришин в беседе «Прайму» рассказал, когда лучше продать машину, вместо того, чтобы пытаться ее отремонтировать.

Так, автоэксперт Гришин посоветовал продавать автомобили после ДТП, пожара или при износе ДВС, а также старые машины, или авто после наводнения.

Было добавлено, что избавляться от автомобиля после серьезного ДТП стоит тогда, когда бьется сам кузова и нарушена его геометрия.

Также эксперт говорит, что стоит избавляться и от авто с коррозией, которая появляется на возрастных моделях. Последствия коррозии тоже опасные, а при наличии сильной ржавчине лучше продать автомобили, чем пытаться ее устранить.

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