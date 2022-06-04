Автоэксперты Моржаретто и Рязанов посоветовали не продавать машину в случае её поломки

Автомобилисты в России будут сталкиваться с нехваткой автозапчастей, о чем ранее предупреждали эксперты.

Впрочем, параллельный импорт исправит ситуацию, но наряду с этим появятся и неоригинальные детали среди наиболее востребованных.

Если машина сломается, то водители могут столкнутся с проблемой ее ремонта. Эксперты решили сразу предупредить, что не стоит задумываться о продаже автомобиля, если есть поломка, которую не получится быстро устранить по причине высокой цены запчасти или ее временного отсутствия.

Покупка новой машины обойдется еще дороже, чем приобретение новой запчасти.

«Если автомобиль на гарантии, то вариант только один – ждать, когда придут заказанные дилером запчасти. Ремонтировать самостоятельно или другими (например, неоригинальными) деталями нельзя, так как есть риск «слететь» с гарантии или же вовсе попасть на контрафакт, который затем приведет к еще большим проблемам с машиной. Если гарантийный срок уже вышел, можно поискать и неоригинальные запчасти. Главное, не ошибиться с выбором и делать все в хорошем, качественном сервисе» – говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

О том, что не стоит продавать сломавшуюся машину, говорит и технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, добавив, что для начала лучше определить масштаб возникшей проблемы.

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