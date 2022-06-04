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Автоэксперт Ревин перечислил гражданам РФ 5 простых правил, чтобы избежать масложора

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Специалист рассказал, каким образом можно избежать масложора.

По словам эксперта журнала «За рулем» Алексея Ревина, самой частой причиной повышенного расхода масла является залегание поршневых колец.

Это можно подтвердить по ряду признаков таких как плохой запуск холодного двигателя, снижение мощность или наблюдается синий или сизый дым.

Самой частой причиной закоксовки колец является накопление нагара в канавках поршней. Чтобы этого избежать, специалист рекомендует помнить о простых правилах, которые позволят избежать масложора. Во-первых, нужно правильно выбирать моторное масло, используя инструкцию завода-изготовителя.

Во-вторых, нужно следить за уровнем масла и вовремя его менять. В-третьих, не рекомендуется использовать более доступное масло, и лучше выбирать качественный продукт и не экономить на нем.

Четвертое правило – использование присадок. Достаточно заливать моющие присадки в топливо при каждом ТО. Ну и наконец, просто необходимо бережно эксплуатировать машину.

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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