Названы пять основных ошибок при замене моторного масла

Обслуживание автомобиля очень щепетильный вопрос для автовладельца, некоторые обслуживают своего «железного коня» собственными силами, а другие обращаются на сервис или в гараж.

Не зависимо от того, кто обслуживает автомобиль, за уровнем масла в ДВС должен следить водитель.

Эксперты назвали ТОП-5 страшных ошибок при смене и доливе моторного масла. Среди них оказалась замена согласно рекомендациям производителя.

Автокомпании советуют менять масло через 10-20 тыс. км пробега, но на самом деле такой интервал можно выдерживать, если автомобиль эксплуатируется в идеальных условиях.

На практике водителю следуют учитывать простои в пробке и лишнюю нагрузку на ДВС, среди которых может быть транспортировка прицепов или езда в спортивной манере.

При такой эксплуатации масло в двигателе нужно менять чаще, чем рекомендовано производителем.

Не стоит еще заливать масло выше нормы, что приводит к избыточному давлению в системе и течи сальников, а также другим последствиям, которые могут испортить мотор.

Также не стоит использовать автомобиль, если масла в агрегате меньше чем положено. Еще одной распространенной ошибкой считается постоянный долив масла в связи с его постоянным расходом.

Эксперты «РГ» советуют найти причину так называемого «масложора» и устранить его, так как постоянный долив тоже вреден мотору за счет смешивания старого и нового масла.

Ну уж если автовладелец решил долить масло, то ему обязательно нужно знать, какое масло ему нужно и какого производителя. Смешивать масла разных производителей не рекомендуется.