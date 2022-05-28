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Автоконцерн АВТОВАЗ может начать производство упрощенной LADA GRANTA с 6 июня 2022 года

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Ранее инсайдеры уже сообщали, что первые партии упрощенной версии Гранты появятся в продаже в начале лета.
Также сообщалось о скором начале производства таких автомобилей. Между тем появились новые данные, согласно которым, автоконцерн АВТОВАЗ может начать производство упрощенной LADA GRANTA с 6 июня 2022 года.

Собранные экземпляры из первой партии направят дилерам для ознакомления. Еще в апреле АвтоВАЗ сообщал, что вернется к производству Грант в июне и июле, то есть если слухи верны, то компании не помешал дефицит комплектующих.

За счет выпуска упрощенных вариантов модели LADA Granta, компания выйдет на объем производства около 30 тыс. авто в месяц.

Упрощенную версию модели Lada Granta оценят в 600 тысяч рублей

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