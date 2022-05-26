Уже не секрет, что этим летом в продаже появится упрощенный вариант популярной Гранты.
Как ранее писали инсайдеры, автомобиль получит две версии, одна из которых получит электрические стеклоподъемники и электроусилитель руля.
Вторая версия будет максимально упрощена и в ней не будет даже подушек безопасности. Теперь стало известно, во сколько обойдется самая дешевая комплектация модели.
Согласно неофициальной информации, упрощенную версию модели Lada Granta оценят в 600 тысяч рублей.
При этом обычная Granta в базовой версии оценена от 727 900 рублей, но это рекомендованная цена, которая у дилеров может быть выше.