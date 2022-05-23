Упрощенная LADA Granta может получить старый руль от LADA Kalina

На заводе уже выпустили 9 максимально упрощенных Lada Granta, в которых отсутствуют привычные опции.

Ранее сообщалось, что в нынешних условиях «АвтоВАЗ» вынужден начать выпускать автомобили Lada без зарубежных комплектующих.

19 мая было выпущено 9 упрощенных Lada Granta, которые отправили на сертификацию, после чего их впишут в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Новые комплектации Granta не только лишатся систем ABS и ESP, но также блока ЭРА-ГЛОНАСС и в них даже не будет подушек безопасности. Еще в автомобили вернут руль от LADA Kalina.

Помимо этого, автомобили будут с мотором Евро-2 вместо нынешнего Евро-5.

Упрощенные версии Lada Granta в продажу поступят в июле, цены на их озвучат позже.

В дальнейшем начнут продавать «обрезанные» Niva Legend и Niva Travel, позже к этим моделям присоединится и Vesta.