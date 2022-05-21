В Москве представили 3 российских электрокара Evolute, которые будут выпускать в Липецке

Еще в марте стало известно о появлении на российском рынке электрокаров марки Evolute.

Тогда же опубликовали и первые тизеры новинок, которые недавно были представлены на выставке в Москве. Напомним, что электрокары бренда Evolute намерены собирать на предприятии в Липецке.

Собранные на заводе «Моторинвест» экземпляры новинок и были показаны публике. Речь идет о седане с названием i-PRO, минивэне i-VAN и компактном кроссовере i-JOY.

В линейке бренда, как сообщалось ранее, намерены представить пять моделей. Еще два электрокара пока засекречены. Итак, первая новинка это седан С-класса Evolute i-PRO, который по сути оказался перелицованным вариантом Dongfeng Aeolus E70 2020 года.

В нем установлен 150-сильный электродвигатель, позволяющий машине ускоряться до первой сотни за 9,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч, а заявленный запас хода составит 420 км.

Второй электрокар тоже оказался моделью Dongfeng LingZhi EV. Минивэн отличается от китайской модели только другими шильдиками. Он приводится в движение 123-сильной установкой. Запас хода в этом случае составит 410 км. Электродвигатель в автомобиле расположили на задней оси.

Ну и кроссовер Evolute i-JOY является перелицованным вариантом DFSK Glory E3 2019 года. Эта модель еще известна под названием Seres 3. Этой мдели достался 163-сильный электромотор, позволяющий разгонятся за 8,9 секунды. Аккумулятор должен обеспечить до 405 км пробега на одной подзарядке.

Источник: Китайские автомобили.