В РФ начнётся производство электрических кроссоверов, седанов и минивэнов Evolute

На российском рынке до конца этого года должно появится новое семейство автомобилей, которые выйдут в продажу под маркой Evolute.

Об этом стало известно после информации о специальном инвестиционном контракте, подписанным Минпроторгом РФ, властями Липецкой области и компанией «Моторинвест».

В рамках контракта планируется организовать производство электрических кроссоверов, седанов и минивэнов, которые будут представлены под брендом Evolute. Уже в этом году планируется все новинки презентовать.

Пока известно, что в семействе будет седан, минивэн и три кроссовера, вероятно разных размеров. Все эти новинки уже показали на первом тизере, но никаких подробностей пока не раскрывают. Что касается самих участников контракта, то стоит отметить, что партнером «Моторинвеста» является китайская компания Sokon Group.

Последняя в свою очередь принадлежит Dongfeng Motor Corporation, а это компания занимается выпуском не только автомобилей, но и компонентов и даже мотоциклов.

Как выяснили «Ведомости», на предприятии в Липецкой области производство машин планируют организовать по полному циклу, в том числе со сваркой и окраской кузовов.

СПИК также предполагает запуск производства литий-ионных тяговых батарей. Общие инвестиции в проект составят 13 млрд рублей за 11 лет.