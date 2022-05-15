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Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO получит полный привод в РФ

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Вслед за Tiggo 8 PRO Max полноприводные модификации станут доступны и для кроссовера Chery Tiggo 7 PRO.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал «Китайские автомобили».  По их информации, скоро в продаже на российском рынке появится Chery Tiggo 7 PRO с полным приводом.

Желание предлагать полноприводные автомобили обусловлено спросом, ведь россияне предпочитают машины с полным приводом.

Пока Chery Tiggo 7 PRO в России не сертифицирован для продажи, впрочем сама сертификация еще не началась, поэтому ожидается, что в продаже он появится в следующем году.

Ожидается, что Chery Tiggo 7 PRO, как и Tiggo 8 PRO получит новый кузов. Есть информация, что в 2023 году до нас доберется обновленный кроссовер, известный на китайском рынке как Tiggo 7 Plus.

Его в Китае продают с турбированным 156-сильным двинателем, пару которому составляет шестискоростная механика или вариатор. Также в моторной гамме есть 197-сильный 1,6-литровый агрегат, работающий с механикой или семискоростной роботизированной КП.

chery Chery Tiggo 7 Pro
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