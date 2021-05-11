Главная » Новости

Chery Tiggo 7 Pro стал самым продаваемым китайским кроссовером на рынке РФ

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Аналитики в России рассказали о наиболее востребованных китайских автомобилях, представленных в стране.
Основой стали данные по продажам таких машин за первый квартал текущего года, когда было реализовано 19 тыс. китайских авто, что на 79% больше, чем годом ранее.

Chery Tiggo 7 Pro стал самым продаваемым китайским кроссовером на рынке РФ, который разошелся тиражом в количестве 3 044 ед. Модель Haval F7, выпускаемая в России, оказалась на втором месте с ростом продаж на 77%.

Объёмы реализации кроссовера составили 2 941 ед. Chery Tiggo 4 входит в тройку лидеров с показателем 2 271 шт., а это в 2,4 раза превышает прошлогодний результат.

Купеобразный кроссовер Haval F7x оказался четвертым в списке самых популярных. Его объёмы продаж составили 1 911 экземпляров, что в 2,9 раза больше.

Пятым стал Geely Atlas, но его продажи упали на 10% до 1 463 реализованных штук.

В десятке самых востребованных китайских авто оказались такие модели: Geely Coolray (1 451 ед.; рост в 16,7 раза), Haval Н5 (948 ед.), Chery Tiggo 8 (713 ед.; рост в 4,2 раза), Haval H9 (549 ед.; рост в 2,4 раза) и CHERYEXEED TXL (520 ед.).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика