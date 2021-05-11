Аналитики в России рассказали о наиболее востребованных китайских автомобилях, представленных в стране.

Основой стали данные по продажам таких машин за первый квартал текущего года, когда было реализовано 19 тыс. китайских авто, что на 79% больше, чем годом ранее.

Chery Tiggo 7 Pro стал самым продаваемым китайским кроссовером на рынке РФ, который разошелся тиражом в количестве 3 044 ед. Модель Haval F7, выпускаемая в России, оказалась на втором месте с ростом продаж на 77%.

Объёмы реализации кроссовера составили 2 941 ед. Chery Tiggo 4 входит в тройку лидеров с показателем 2 271 шт., а это в 2,4 раза превышает прошлогодний результат.

Купеобразный кроссовер Haval F7x оказался четвертым в списке самых популярных. Его объёмы продаж составили 1 911 экземпляров, что в 2,9 раза больше.

Пятым стал Geely Atlas, но его продажи упали на 10% до 1 463 реализованных штук.

В десятке самых востребованных китайских авто оказались такие модели: Geely Coolray (1 451 ед.; рост в 16,7 раза), Haval Н5 (948 ед.), Chery Tiggo 8 (713 ед.; рост в 4,2 раза), Haval H9 (549 ед.; рост в 2,4 раза) и CHERYEXEED TXL (520 ед.).