Перечислили 5 самых дорогих китайских автомобилей на авторынке РФ в мае 2022 года

За последнюю неделю в списке самых дорогих китайских автомобилей в России произошли изменения.

Портал «Китайские автомобили» продолжает вести мониторинг цен авто китайских марок. Журналисты выяснили, что по итогам недели самым дорогим «китайцем» на авторынке является Chery VX.

Его минимальная стоимость составляет 4,9 млн рублей. При этом ранее на первом месте списка был Haval H9, но как сообщалось недавно, китайская компания решила снизить цены на него.

Этот внедорожник после серьезного подорожания стал дешевле на полмиллиона рублей. В базовой комплектации Haval H9 теперь продается по цене 4,8 млн рублей.

В пятерке лидеров еще оказались: минивэн GAC GN8 (4,2 млн руб.), пикап GWM Poer (4,1 млн руб.) и купе-кроссовер Geely Tugella.