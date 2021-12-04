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Chery официально представила на рынке РФ новый кроссовер Exeed VX стоимостью от 3 млн рублей

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Exeed расширила на российском рынке свой модельный ряд, теперь россиянам предлагается не только TXL, но и большой премиальный кроссовер VX.
Exeed VX доступен для заказа только с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и 385 Нм крутящего момента, трансмиссия безальтернативная – роботизированная семиступенчатая с двумя мокрыми сцеплениями.

Кроссовер можно будет купить только в семиместном варианте в комплектациях Luxury и President. Их оценили в 3 299 900 и 3 599 900 рублей соответственно.

Chery официально представила на рынке РФ новый кроссовер Exeed VX стоимостью от 3 млн рублей
Версия Luxury получила шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, цифровую панель приборов, датчики дождя и света, камеру кругового обзора и ряд других полезных опций.

В President уже устанавливается адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, водительское кресло с электрическими регулировками в восьми направлениях, амбиентная подсветка салона и даже ионизатор воздуха.

Chery официально представила на рынке РФ новый кроссовер Exeed VX стоимостью от 3 млн рублей

Exeed Exeed VX
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