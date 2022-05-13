Специалисты подготовили отчет по продажам новых автомобилей на российском рынке за апрель.

Также был составлен список самых продаваемых моделей на рынке, на первой строчке которого оказалась Гранта.

LADA Granta стала самым покупаемым в РФ автомобилем по итогам апреля 2022 года с результатом 2 598 проданных штук, что на 82% хуже, чем годом ранее.

На второй строчке находится также отечественная модель и это LADA Vesta, у которой объемы продаж составили 1977 штук, что также на 82% меньше.

Семейство LADA Niva Travel и Niva Legend находится на третьей стройке самых продаваемых. Продажи этих моделей в апреле составили 1 941 ед, а это хуже на 64%.

Hyundai Solaris и Kia Rio расположились на четвертой и пятой строке с результатами 1804 ед. (-65%) и 1660 шт. (-76%).

Далее в ТОП-10 самых покупаемых автомобилей апреля вошли: Hyundai Creta (1162 ед., -82%), Renault Logan (902 ед., -75%), LADA Largus (840 шт., -76%), Skoda Rapid (686 ед., -84%) и Renault Duster (644 ед., -83%).