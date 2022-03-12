Первая партия автомобилей будет выпущена уже в этом году, о чем рассказал руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Общаясь с журналистами Онищенко рассказал, что родстер «Крым» из деталей LADA Granta по цене до 1,5 млн рублей пойдет в производство, более того, первую партию планируют выпустить уже этой осенью.

Однако, пока речь идет только о выпуске опытно-промышленной партии, которую отправят на сертификационные испытания.

Третий прототип родстера Крым получит унификацию с Грантой на 70%. В автомобиле будет двухместный салон, а также он будет заднеприводным. Приводить его в движение будут 1,6 и 1,8-литровые установки.