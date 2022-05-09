Ранее уже сообщалось, что россияне стали чаще покупать автомобили в кредит, что следует из данных «Открытие Авто».

Недавно «Открытие Авто» опубликовало данные по маркам автомобилей, которые чаще всего приобретали в кредит.

Как пишет «Прайм», ссылаясь на результаты исследования компании, LADA и Hyundai вошли в 5 брендов автомобилей, которые россияне чаще всего приобретают в кредит в первом квартале 2022 года.

Если верить статистике, то 57% автокредитов пришлось на подержанные машины, причем среди них помимо LADA и Hyundai популярными были бренды KIA, Toyota и Nissan.

Если говорить о новых автомобилях, то самыми популярными брендами стали Hyundai, KIA, Skoda, LADA и Renault. Если говорить о популярных моделях, то ими стали Hyundai Solaris, Kia Rio, LADA Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.