Главная » Новости

LADA и Hyundai вошли в 5 брендов автомобилей, которые россияне чаще всего приобретают в кредит

Просмотров 36 Опубликовано Обновлено

Ранее уже сообщалось, что россияне стали чаще покупать автомобили в кредит, что следует из данных «Открытие Авто».

Недавно «Открытие Авто» опубликовало данные по маркам автомобилей, которые чаще всего приобретали в кредит.

Как пишет «Прайм», ссылаясь на результаты исследования компании, LADA и Hyundai вошли в 5 брендов автомобилей, которые россияне чаще всего приобретают в кредит в первом квартале 2022 года.

Если верить статистике, то 57% автокредитов пришлось на подержанные машины, причем среди них помимо LADA и Hyundai популярными были бренды KIA, Toyota и Nissan.

Если говорить о новых автомобилях, то самыми популярными брендами стали Hyundai, KIA, Skoda, LADA и Renault. Если говорить о популярных моделях, то ими стали Hyundai Solaris, Kia Rio, LADA Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Autonews назвал 6 бюджетных автомобилей из Индии дешевле 500 тыс. рублей в 2022 году

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО