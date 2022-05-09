Autonews назвал 6 бюджетных автомобилей из Индии дешевле 500 тыс. рублей в 2022 году

На территории Индии представлены автомобили, которые считаются одними из самых доступных в мире.
Впрочем, индийский рынок специфический и не всегда то, что преподносят как автомобиль в сущности им является.
Тем не менее есть модели, на которые можно обратить внимание, в том числе и из-за их доступной стоимости.
Специалисты портала Autonews решили проанализировать предложения на индийском рынке и выбрали несколько автомобилей, которые оценены дешевле 500 тыс. рублей в переводе на российский рубль.
Так, в списке оказался Bajaj Qute, который оценен от 264 тыс. рублей и по сути является мотоколяской с 13-сильным двигателем.
Еще на рынке представлен хэтчбек Maruti Suzuki Alto оцененный от 325 тыс. рублей. Это полноценный автомобиль, созданный на базе платформы Suzuki Alta пятой генерации.
Двигатель в машине имеет мощность 68 л.с.
Также на рынке еще представлен хэтчбек Datsun Redi-Go, который стал последним автомобилем бюджетной марки.
Его в Индии продают по цене от 398 тыс. рублей. Maruti Suzuki S-Presso также оказался в списке с ценником от 400 тыс. рублей. Модель представляет собой субкомпактный кроссовер с литровым 68-сильным двигателем.
Следующим в списке числится Renault Kwid по цене от 450 тыс. рублей, а на шестом месте находится Hyundai Santro с ценником от 486 тыс. рублей.