Главная » Новости

ГИБДД порекомендовала водителям в РФ снимать автомобиль с учета после продажи в 2022 году

Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

Автомобилисты, которые не снимут вовремя машину с учета, рискуют получить чужие штрафы.

Новый владелец, приобретая автомобиль с пробегом, должен обратится в ГИБДД и в течение 10 дней после сделки переоформить машину на себя.

Если последний не сделает этого, то продавец имеет полное право снять машину с учета, и ГИБДД порекомендовала делать это обязательно, так как в период времени, пока машина не переоформлена, бывший владелец может получать уже чужие штрафы или ему могут начислить транспортный налог.

Впрочем, в ГИБДД напомнили, что сегодня снять авто с учета достаточно просто, имея аккаунт на Госуслугах, где можно оставить заявление, а сама процедура не требует уплаты каких-либо госпошлин.

ГИБДД РФ планирует отправлять автомобили на принудительный техосмотр с 1 марта 2023 года

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО