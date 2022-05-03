ГИБДД порекомендовала водителям в РФ снимать автомобиль с учета после продажи в 2022 году

Автомобилисты, которые не снимут вовремя машину с учета, рискуют получить чужие штрафы.

Новый владелец, приобретая автомобиль с пробегом, должен обратится в ГИБДД и в течение 10 дней после сделки переоформить машину на себя.

Если последний не сделает этого, то продавец имеет полное право снять машину с учета, и ГИБДД порекомендовала делать это обязательно, так как в период времени, пока машина не переоформлена, бывший владелец может получать уже чужие штрафы или ему могут начислить транспортный налог.

Впрочем, в ГИБДД напомнили, что сегодня снять авто с учета достаточно просто, имея аккаунт на Госуслугах, где можно оставить заявление, а сама процедура не требует уплаты каких-либо госпошлин.