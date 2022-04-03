ГИБДД начнёт отправлять автомобили на принудительный техосмотр с 1 марта 2023 года

Автомобилисты могут попасть на принудительный техосмотр, если в их машине есть серьезные неисправности.

Новый проект закона был разработан МВД и вступит в силу с 1 марта следующего года. Как выяснили журналисты, ГИБДД намерено отправлять автомобили на принудительный техосмотр с 1 марта 2023 года, если машина имеет серьёзные неисправности.

В таких случаях водителям дадут неделю на самостоятельное устранение дефекта. Если через 7 дней автомобиль с неисправностью снова будет замечен на дороге, то сотрудники ГИБДД получат право изъять СТС транспортных средств.

Что касается серьезных неисправностей, то к ним отнесли дефекты, которые повлияют на безопасности. Это и проблемы в тормозной системе, рулевого управления, фар, указателей поворотов, а также неработающие запорные устройства топливных баков и дефектные покрышки.

Еще специалисты начнут выявлять неисправности удерживающих систем пассивной безопасности и внесения изменений в конструкцию транспортных средств.