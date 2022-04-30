Автоконцерн АВТОВАЗ начал использовать альтернативные комплектующие

Российский автогигант активно ищет новых поставщиков, чтобы продолжит бесперебойное производство своих автомобилей.

Как выяснилось, АвтоВАЗ уже начал использовать альтернативные комплектующие, выпустив автомобили с узлами от новых поставщиков.

Одним из них оказался поставщик фар головного света для автомобилей Лада Гранта. Теперь их начали поставлять для модели из Казахстана, тогда как ранее поставщиком была компания из Узбекистана.

Уже собрано порядка 1,2 тыс. серийных Грант с фарами от нового поставщика. Стоит отметить, что производство на площадке по выпуску Лад было приостановлено на период с 29 апреля по 10 мая, и это запланированный отпуск.

При этом возобновление производства будет зависеть от наличия комплектующих.