Главная » Новости

АвтоВАЗ не смог найти комплектующие для сборки всех моделей Lada

Просмотров 180 Опубликовано Обновлено

Для восстановления цепочек поставок было выделено время с 4 по 24 апреля.

В указанный период российский автогигант был в корпоративном отпуске, но параллельно время использовали для выхода из ситуации с поставками комплектующих.

Однако, как сообщается, АвтоВАЗ не смог найти комплектующие для сборки всех моделей Lada. С 25 апреля были запущены только три линии в Тольятти и Ижевске.

Для производства всех моделей Лада необходимые электронные компоненты найти не удалось. Пока компонентов хватит на несколько дней производства всех машин компании за исключением Niva, для которой нет датчиков ABS.

В распоряжении Avtograd news оказался график производства Лад, в котором указано, что в ближайшую неделю планируется выпустить 1228 единиц Granta, 563 Niva Travel, 2 639 Largus, XRAY, Logan, Sandero и 1023 Vesta.

Производство Lada Niva Legend пока не возобновят.

Французская Renault может продать АвтоВАЗ китайской компании в 2022 году

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО