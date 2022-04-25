Для восстановления цепочек поставок было выделено время с 4 по 24 апреля.

В указанный период российский автогигант был в корпоративном отпуске, но параллельно время использовали для выхода из ситуации с поставками комплектующих.

Однако, как сообщается, АвтоВАЗ не смог найти комплектующие для сборки всех моделей Lada. С 25 апреля были запущены только три линии в Тольятти и Ижевске.

Для производства всех моделей Лада необходимые электронные компоненты найти не удалось. Пока компонентов хватит на несколько дней производства всех машин компании за исключением Niva, для которой нет датчиков ABS.

В распоряжении Avtograd news оказался график производства Лад, в котором указано, что в ближайшую неделю планируется выпустить 1228 единиц Granta, 563 Niva Travel, 2 639 Largus, XRAY, Logan, Sandero и 1023 Vesta.

Производство Lada Niva Legend пока не возобновят.