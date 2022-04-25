Французская Renault может продать АвтоВАЗ китайской компании в 2022 году

Сделку могут совершить уже к лету этого года, причем уже есть несколько предположений, кто станет покупателем немалой доли АвтоВАЗа.

Недавно сообщалось, что новым владельцем компании может стать российская компания. В частности, речь шла о государственной корпорации «Ростех» или структуры Минпромторга.

Последняя в российском СП «Лада Авто Холдинг» владеет 32,4% доли. Однако, появилась новая версия о том, кто может стать новым владельцем АвтоВАЗа.

Источник ТАСС, сообщил, что долю Renault в АвтоВАЗе может купить неназванный китайский концерн. Более того, сообщается, что крайним сроком назвали июнь этого года.