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Французская Renault может продать АвтоВАЗ китайской компании в 2022 году

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Сделку могут совершить уже к лету этого года, причем уже есть несколько предположений, кто станет покупателем немалой доли АвтоВАЗа.

Недавно сообщалось, что новым владельцем компании может стать российская компания. В частности, речь шла о государственной корпорации «Ростех» или структуры Минпромторга.

Последняя в российском СП «Лада Авто Холдинг» владеет 32,4% доли. Однако, появилась новая версия о том, кто может стать новым владельцем АвтоВАЗа.

Источник ТАСС, сообщил, что долю Renault в АвтоВАЗе может купить неназванный китайский концерн. Более того, сообщается, что крайним сроком назвали июнь этого года.

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