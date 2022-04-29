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Модели KIA, Hyundai и Toyota стали самыми угоняемыми в РФ в I квартале 2022 года

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Страховщики рассказали об автомобилях, которые в этом году угоняли чаще всего.

По итогам первого квартала этого года, в лидерах оказались модели марок KIA, Hyundai и Toyota, о чем говорится в отчете Страхового Дома ВСК, на который ссылается «Лента.ру».

На первом месте по числу угонов расположились модели марки Hyundai, на втором месте оказались Kia, а на третьей позиции находятся Toyota.

Среди самых популярных у автоугонщиков моделей есть Hyundai Solaris, Creta и Santa Fe, а также Kia Rio, Rio X-Line, Sportage, Toyota Land Cruiser и Camry.

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