Модели KIA, Hyundai и Toyota стали самыми угоняемыми в РФ в I квартале 2022 года

Страховщики рассказали об автомобилях, которые в этом году угоняли чаще всего.

По итогам первого квартала этого года, в лидерах оказались модели марок KIA, Hyundai и Toyota, о чем говорится в отчете Страхового Дома ВСК, на который ссылается «Лента.ру».

На первом месте по числу угонов расположились модели марки Hyundai, на втором месте оказались Kia, а на третьей позиции находятся Toyota.

Среди самых популярных у автоугонщиков моделей есть Hyundai Solaris, Creta и Santa Fe, а также Kia Rio, Rio X-Line, Sportage, Toyota Land Cruiser и Camry.